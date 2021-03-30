المدينة والمحافظة.. ما هي رغبة الحجز التي تسبب في عدم مطابقة شروط الإسكان الاجتماعي؟

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، تلقي طلبات التظلم على الحجز في المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

ووفق بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي بلغ من لهم حق التظلم 89 ألف متقدم بينما قدم بالفعل 30 ألف طلب تظلم في أول أيام إتاحة ذلك على الموقع الإلكتروني، حيث تستمر تلقي التظلمات حتى يوم الأحد 18 أبريل المقبل، كفرصة أخيرة.

ومن ضمن أسباب عدم مطابقة المتقدمين للشروط عدم تدوين رغبة الحجز الموجودة في كراسة الشروط، والتي يتساءل المتقدمين عنها وكيفية تقديم تظلم بعد كتابة رغبة الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

داخل كراسة الشروط في الصفحة رقم 21 توجد استمارة الحجز، حيث يجب كتابة المحافظة والمدينة في أول الصفحة والتي تم تظليلها باللون الأخضر، حيث يتم كتابة المحافظة الموجود بها المدينة، والمدينة المراد الحجز بها كما هي مكتوبة في كراسة الشروط، لو يريد المتقدم الحجز في مدينة حدائق العاصمة لابد أن يكتبها هكذا "مدينة بدر (حدائق العاصمة).

وعن طريقة التقديم طلب التظلم يتم الدخول على لينك النتيجة اضغط هنا ، ويتم كتابة الرقم القومي لمعرفة النتيجة، ثم الضغط على تقديم طلب تظلم.

ثم بعد ذلك يتم كتابة سبب التظلم، والبيانات الجديدة، ثم تحميل ملف الأوراق المطلوبة بصيغة الـpdf، ولا يزيد عن 2 ميجا، ثم الضغط على تقديم تظلم، وانتظار النتيجة على نفي الرابط.

وكانت نتائج فرز العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ 27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.

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