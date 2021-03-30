​​​إلغاء شهادة "الجلوب جاب".. رئيس الحجر الزراعي يكشف تفاصيل منظومة التصدير الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل منظومة جديدة تخدم الزراعات ذات المساحات الصغيرة، كما أنها تحد من التلاعب أو استغلال الشركات الكبيرة لصغار الفلاحين.

وقال العطار في تصريح خاص أدلى به لـ"مصراوي"، إن المنظومة الجديدة تتمثل في تكويد المزارع التصديرية بكافة المحاصيل بشكل تدريجي دون توفير شهادة "الجلوب جاب"، مشيرًا إلى أن المنظومة ستكون تحت إشراف إدارة الحجر طبقًا لاشرطات الدول المستوردة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن المزراعين سيتقدمون بالتكويد للحجر الزراعي، على أن يقوم الحجر بالتعاون مع جهات الوزارة للتعرف على برامج المكافحة والمبيدات الموصي بها والبرامج الإرشادية لضمان الممارسات الزراعية الصحيحة، موضحًا أن الحجر الزراعي هو من يشرف على جودة المزرعة.

وأوضح أن هذه المنظومة لم يكن لها حد أدنى مثل المساحة كالمنظومة السابقة التي كان أحد شروطها أن تكون مساحة المزرعة لا تقل عن 10 أفدنة، لكن المنظومة الجديدة تتاح من أول قيراط.

ولفت العطار، إلى أن المنظومة الجديدة تقضي على التلاعب نهائيًا في المساحات الكبيرة مراقبة من قبل شهادة "الجلوب جاب"، والصغيرة تكون تحت إشراف الحجر الزراعي بداية من الزراعة، وحتى الحصاد والتصدير بالتنسيق مع جهات الوزارة، بالإضافة إلى عدم استغلال الشركات الكبيرة للمزراعين الذي لايستطيعون ترفير شهادة "الجلوب جاب" لأن تكلفتها تصل لـ30 ألف جنيه، بالإضافة إلى أمور أخرى لايستطيع المزارع إنفاقها؛ ما يدفعه لتسليم منتجه لأحد الشركات الكبيرة.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن الهدف من المنظومة هو زيادة الصادرات الزراعية، خصوصًا وأن أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة يمثلون أكثر من 60%، مصيفًا: "المنظومة تدخل حيز التنفيذ بداية من الموسم التصديري الجديد، على أن تكون المرحلة الأولى للفاكهة والثانية للخصروات".