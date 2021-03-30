"مرسى علم" تاسع المطارات المصرية حصولًا على شهادة الاعتماد الصحي والسفر الآمن

كتب- محمد عبيد:

حصل مطار مرسى علم الدولي، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الطيران المدني، وشركة "إيماك" مرسى علم، بما يكفل توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، ويتواكب مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية، التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي "ACI"، ومنظمة الطيران المدني الدولي.

وأشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالدور الفعّال للشركة المصرية للمطارات، لحصول المطارات على هذا الاعتماد، بما يعكس مواكبة المطارات المصرية للمواصفات والمعايير العالمية، مثمنًا الجهود المبذولة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران المدني، في تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل صحة وسلامة المسافرين، بما يحقق مناخًا آمنًا للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الوزير حرص واهتمام المطارات المصرية ، علي تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب ، والتزامها التام بإتباع التدابير الاحترازية والوقائية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية ، والذى ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الإعتمادات ، وهنأ العاملين بمطار مرسى علم ، وإدارة المطار لحصولها على تلك الشهادة ، والتي جاءت استكمالاً لمجهودات وزارة الطيران المدني ، من أجل حصول جميع المطارات المصرية على شهادات الإعتماد الصحي والسفر الآمن ، التى يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ، ضمن برنامج الإعتماد الصحي للمطارات AHA .

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم هو تاسع المطارات المصرية حتى الآن، حصولًا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي "ACI"، بعد حصول كل من مطارات الأقصر وأسوان وبرج العرب والقاهرة وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط.