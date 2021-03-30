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​​السيسي وجّه بالإسراع في تنفيذه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع الدلتا الجديدة؟

08:30 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
​​السيسي وجّه بالإسراع في تنفيذه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع الدلتا الجديدة؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديدة يمتد على مساحة مليون فدان تقريبًا، ويمكن أن تكون هناك فرصة للتوسع فيه مستقبلًا.

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان، واطلع على كافة التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، في إطار المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.

وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم إعداد دراسات على 688 ألف فدان، أظهرت أن إجمالي المساحة الصالحة للزراعة بلغت 615 ألف فدان بنسبة 90% من إجمالي الأراضي، مشيرًا إلى أن الأراضي في المنطقة مبشرة، على أن يكون الهدف من المشروع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الفول البلدي والقمح والشعير، بجانب الفاكهة والخضروات.

وأوضح أن اختيار محور الضبعة كمنطقة المشروع، يرجع إلى سهولة الوصول إليها من مناطق غرب الدلتا والقاهرة والجيزة، لافتًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيضم منطقة "مستقبل مصر".

وتابع مصيلحي: "دور وزارة الزراعة يتمثل في استكشاف الأراضي صلاحية الزراعة من عدمه واستبعاد الأراضي الصخرية وذات الرمال الكثبية، من خلال تحديد الموصفات الكميائية للتربة وفقًا لظروف المياه والمناخ".

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن المنطقة تعد من المشاريع الواعدة، حيث وجود المحاور والطرق وقربها من الموانئ، مضيفًا: "أول إنتاج زراعي سيكون خلال عامين من الآن".

الرئيس عبد الفتاح السيسي نعيم مصيلحي مشروع الدلتا الجديدة وزارة الزراعة

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