غدًا.. مجلس النواب يناقش تقرير رفض بيان وزير الدولة لشئون الإعلام

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب في جلسته غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

أعلن ذلك النائب تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب.

ورصدت اللجنة في تقريرها مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام الذي طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة، والذي ضم عدد من التوصيات أهمها وجود أخطاء مالية وإدارية أوصت اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، والذي يعد مخالفة، وطالبت اللجنة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبًا خلال 6 أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها، مشيرة إلى غياب التنسيق بين الوزير والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.

وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلًا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.