أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

تسجيل القبة النحاسية بمجموعة السلطان قايتباي في عِداد الآثار الإسلامية

10:33 م الإثنين 29 مارس 2021
تسجيل القبة النحاسية بمجموعة السلطان قايتباي في عِداد الآثار الإسلامية

تسجيل القبة النحاسية بمجموعة السلطان قايتباي

(مصراوي):

أعلن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، تسجيل القبة النحاسية بمجموعة السلطان قايتباي في عِداد الآثار.

وقال طلعت: "جاء ذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار"، موضحًا أن القبة مصنوعة من النحاس ومحمولة على 4 أعمدة يوجد أسفلها قطعتين من الحجر تحمل آثار أقدام تنسب إلى النبي محمد ( ‎ﷺ)، وجلب هذه الأحجار الشريفة إلى مصر تاجر يدعى شمس الدين بن الزمان من بلاد الحجاز، وعندما علم السلطان قايتباي بهما اشتراهما منه وأوصى أن توضع الاحجار بقبته الضريحية".

وبعد دخول العثمانيون مصر تم نقل الاحجار إلى جامع السلطان أحمد باسطنبول، إلا أن السلطان العثماني رأى رؤية في المنام جعلته يصدر فرمان بإرجاع القطع الحجرية مكانها، وتم عمل القبة النحاسية لهما وتحمل تاريخ 1024 هجرية.

وأكد طلعت، أن المجلس الأعلى للآثار يعمل على تسجيل كافة القطع الأثرية المنقولة الموجودة بالمباني المسجلة، حيث تم الانتهاء من تسجيل حوالي 2537 قطعة أثرية منقوله في سجلات قيد الآثار الإسلامية والقبطية، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسجيل وتوثيق كافة القطع الأثرية بالمباني والمواقع الأثرية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل ما يزيد عن 22 أثر منذ عام 2016م حتى عام 2021 وكان آخرها قبتي العتريس والعيدروس بمسجد السيدة زينب، من بينها جامع عباس حلمي الثاني المعروف بمسجد قيسون، وكنيسة سانت أوجيني بمحافظة بورسعيد، وقصر محمد علي باشا بمدينة السويس، وقصر السلاملك بالمنتزه، ومنزل سومرز كلارك بأسوان، وضريح سليمان باشا الفرنساوي، وقصر الأميرة فاطمة إسماعيل (المتحف الزراعي)، ومعبد يعقوب منشا بالإسكندرية، وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل عدد من المباني التي صدر بشأنها قرار من اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية.

أسامة طلعت قطاع الآثار الإسلامية المجلس الأعلى للآثار السلطان قايتباي

الخبر التالى:

غدًا.. مجلس النواب يناقش تقرير رفض بيان وزير الدولة لشئون الإعلام
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصادر أمنية: لا وفيات بحريق كفر طهرمس وجار تحديد سبب اشتعال النيران

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا