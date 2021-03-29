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"رياضة البرلمان" لرؤساء الاتحادات المشاركة في الأولمبياد: نمد أيدينا إليكم لترفعوا اسم مصر

10:11 م الإثنين 29 مارس 2021
"رياضة البرلمان" لرؤساء الاتحادات المشاركة في الأولمبياد: نمد أيدينا إليكم لترفعوا اسم مصر

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النانب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تمد يدها لجميع الاتحادات الرياضية، للنهوض بالرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بحضور وزير الشباب وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، لمناقشة تذليل الصعاب التي تواجه بعثة مصر التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2021.

وأكد حسين، أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيلًا رياضيًا غير مسبوق، وتضم كوادر شبابية ومدربين كرة قدم وأبطال رياضيين في الألعاب الفردية، فضلًا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة منها ثروت سويلم رئيس الاتحاد التنفيذي السابق لاتحاد الكرة.

ووجه رئيس لجنة الشباب حديثه لرؤساء الاتحادات المشاركة في الأولمبياد: "نحن معكم وعلى أتم الاستعداد لتقديم جميع أنواع الدعم من أجل رفع اسم مصر عاليًا".

مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة الاتحادات الرياضية الرياضة المصرية الأولمبياد

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