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"بأيادي مصرية".. تنسيقية الأحزاب تهنئ المصريين بنجاح تعويم السفينة الجانحة

09:03 م الإثنين 29 مارس 2021
"بأيادي مصرية".. تنسيقية الأحزاب تهنئ المصريين بنجاح تعويم السفينة الجانحة

محاولات لتعويم السفينة الجانحة ايفرجيفن

(مصراوي):

قدمت هيئة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها، اليوم الاثنين، التحية للشعب المصري، بعد نجاح هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع في تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفرجيفن"، وإعادة شريان التجارة العالمية إلى العمل في وقت وجيز.

واستطردت التنسيقية في بيانها، ميروك لجموع المصريين بهذا الإنجاز المصري الذي أثبت قدرة، وإرادة المصريين على مواجهة المخاطر والتحديات بأيدي، وخبرات مصرية خالصة، مشيرة إلى أن قناة السويس تمثل للعالم شرياناً للتجارة، وتمثل للمصريين قيمة كبيرة في الانتماء والاستقلال والسيادة الوطنية.

وأِشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطريقة معالجة الأزمة التي ضربت الدولة المصرية فيها مثالًا للحرفية والشفافية، والإدارة الناجحة، رغم تشكيك عدد من الفاعلين المحليين، والدوليين في قدرة مصر على مواجهة هذا التحدي.

تعويم السفينة الجانحة هيئة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سفينة قناة السويس أسامة ربيع إيفرجيفن

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