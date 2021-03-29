"بأيادي مصرية".. تنسيقية الأحزاب تهنئ المصريين بنجاح تعويم السفينة الجانحة

(مصراوي):

قدمت هيئة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها، اليوم الاثنين، التحية للشعب المصري، بعد نجاح هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع في تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفرجيفن"، وإعادة شريان التجارة العالمية إلى العمل في وقت وجيز.

واستطردت التنسيقية في بيانها، ميروك لجموع المصريين بهذا الإنجاز المصري الذي أثبت قدرة، وإرادة المصريين على مواجهة المخاطر والتحديات بأيدي، وخبرات مصرية خالصة، مشيرة إلى أن قناة السويس تمثل للعالم شرياناً للتجارة، وتمثل للمصريين قيمة كبيرة في الانتماء والاستقلال والسيادة الوطنية.

وأِشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطريقة معالجة الأزمة التي ضربت الدولة المصرية فيها مثالًا للحرفية والشفافية، والإدارة الناجحة، رغم تشكيك عدد من الفاعلين المحليين، والدوليين في قدرة مصر على مواجهة هذا التحدي.