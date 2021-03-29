ننشر تفاصيل لقاء البابا تواضروس ورئيس مصلحة سك العملة
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كتب- مينا غالي:
استقبل البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الاثنين، اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، في المقر البابوي بالقاهرة.
تناول اللقاء إصدار المصلحة للمسكوكات التاريخية التي تتناول تاريخ الكنيسة القبطية وحياة السيد المسيح ومسار رحلة العائلة المقدسة والآباء بطاركة العصر الحديث، بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية.
وقدم الضيفان لقداسة البابا مجموعة مسكوكات ولوحات تذكارية لبطاركة العصر الحديث، وقدم البابا هدايا تذكارية وشهادات تقدير لهم، وشهادة تقدير خاصة للدكتور محمد معيط وزير المالية.
حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا، والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، والدكتور عادل فخري وكيل المعهد، وبعدها توجهوا لزيارة معهد الدراسات وتفقدوا أقسامه وأنشطته.
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