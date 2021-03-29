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ضبط 1400 عبوة تجميل و58 ألف يورو مع راكبين قادمين من أوكرانيا في المطار

06:31 م الإثنين 29 مارس 2021
ضبط 1400 عبوة تجميل و58 ألف يورو مع راكبين قادمين من أوكرانيا في المطار

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولتي تهريب 1400 عبوة من مستحضرات التجميل، و58 ألف يورو مع راكبين وصلا من أوكرانيا على نفس الرحلة، حاولا التهريب وتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، اشتبه محمود سعيد رئيس القسم بالجمارك في راكب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك، تلاحظ وجود ما يشتبه "رزم" ورقية، قام أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتم ضبط 58 ألف يورو داخل علب كورن فلكس وشكولاتة، وسط الملابس بحقائب الراكب.

وفي المحاولة الثانية اشتبه حافظ منشاوي رئيس قسم الجمارك في راكب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، تم تكليف محمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وتم ضبط 1400 عبوة من مستحضرات التجميل.

مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة أوكرانيا

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