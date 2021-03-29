صور.. إيفرجيفن تدخل البحيرة المرة الكبرى وعشرات السفن تترقب للتحرك ودخول القناة

كتب- أشرف جهاد:

أظهرت صور الأقمار الصناعية ومواقع تتبع تحركات السفن دخول السفينة البنمية EVER GIVEN إلى البحيرة المرة الكبرى، وسط ترقب عشرات السفن داخل البحيرة وعلى مدخل قناة السويس الجنوبي.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات سابقة صباح اليوم إنه فور تعويم السفينة "سيتم قطرها لمنطقة البحيرات وممكن النهاردة بالليل تبدأ حركة الملاحة تشتغل لو مشيت بالطريقة التي وضعناها، وستعود الأمور لطبيعتها والسفن والشركات وتقديم الخدمة بالقناة".

ونجحت جهود هيئة قناة السويس في تعويم السفينة في الساعة الثانية ظهرا، بعد ساعات من بدء المناورة الأخيرة في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، واستغلت ارتفاع المياه لنحو مترين نتيجة للمد.

وخلال المناورة، حركت القاطرات السفينة الجانحة إيفر جيفين يمينا ويسارا، وأعادتها إلى وضعها السابق الذي كانت عليه قبل مناورة الفجر، قبل أن تحركها القاطرات العشرة بشكل كامل إلى وسط القناة، لتنجح عملية تعويمها وتبدأ عملية الإبحار.

كانت وكالة رويترز قالت إن السفينة عادت إلى وضعها الأول بسبب الرياح الشديدة، وهو ما اتضح في وقت سابق أنه إعادة تموضع ضمن المناورة الناجحة لتعويم السفينة.