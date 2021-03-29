أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس مجلس النواب ينعى الدكتورة "فرحة الشناوي"

05:12 م الإثنين 29 مارس 2021
رئيس مجلس النواب ينعى الدكتورة "فرحة الشناوي"

فرحة الشناوي

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتورة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وتعد الشناوي إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، وأعلنت جامعة المنصورة عبر صفحتها على "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسًا ونوابًا وجميع منسوبي الجامعة الدكتورة فرحة الشناوي، أستاذ المناعة بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأسبق وعضو مجلس النواب التي وافتها المنية اليوم، تغمدها الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها فسيح جناته وانزل على أهلها الصبر والسلوان".

فرحة الشناوي مجلس النواب حنفي جبالي وفاة فرحة الشناوي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:المناورة الأخيرة.. كيف نجحت عملية تعويم سفينة قناة السويس الجانحة؟ فيديو وصور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا