رئيس مجلس النواب ينعى الدكتورة "فرحة الشناوي"

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتورة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وتعد الشناوي إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، وأعلنت جامعة المنصورة عبر صفحتها على "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسًا ونوابًا وجميع منسوبي الجامعة الدكتورة فرحة الشناوي، أستاذ المناعة بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأسبق وعضو مجلس النواب التي وافتها المنية اليوم، تغمدها الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها فسيح جناته وانزل على أهلها الصبر والسلوان".