وزير الري: ندعم مقترح السودان.. ولسنا ضد التنمية في دول حوض النيل

كتب- أحمد مسعد :

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية في مصر لمناقشة استكشاف وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري بما في ذلك مشروعات محطات تحليه المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ورحب الدكتور عبد العاطى بسفير كوريا الجنوبية مشيراً لامتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين، ومن جانبه عبر السفير الكوري الجنوبي عن شكره للدكتور عبد العاطي، مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأطلع الدكتور عبد العاطي، السفير الكوري علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف التي تصل درجة الملوحة بها إلى 7000 جزء في المليون، مشيراً لتطلع مصر لتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية في هذه المجالات.

واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة في استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية.

وأكد عبد العاطى، على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد.

وأوضح وزير الري، أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، وقد سبق مشاركة مصر في بناء العديد من السدود في بعض دول حوض النيل، مشيراً لسعي مصر لتحقيق المنفعه للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

ومن جانبه فقد أبدى السفير الكوري الجنوبي تفهمه لوجهة النظر المصرية فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، وإدراكه التام للشواغل المصرية فيما يخص التحديات المائية التي تواجهها مصر حالياً.

كما أكد السفير الكوري الجنوبي أن عدد من الفنيين والخبراء الكوريين الجنوبيين سيشاركوا في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.