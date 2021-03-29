وفد "طاقة النواب" يتفقد محطة كهرباء السويس

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الإثنين، محطة توليد كهرباء السويس البخارية بمحافظة السويس؛ للوقوف على سير أعمالها ومقاومتها.

وكان في استقبال الوفد البرلماني المهندس محمد أبو سنة، رئيس مجلس إدارة شركة "شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء"، والمهندس أشرف كمال الدين عشبة، رئيس قطاعات الإنتاج، والمهندس مصطفى النحال، رئيس قطاع محطة السويس.

ومن المتوقع أن يقوم الوفد البرلماني بزيارة تفقدية على مدار اليوم لجميع أقسام المحطة والتشغيل فيها، في إطار الزيارة التي تستمر حتى غدٍ الثلاثاء؛ بهدف وقوف اللجنة على آخر تطورات محطات الطاقة.

ويضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب حسام عوض الله، كلًّا من رشا رمضان، وكيل اللجنة، ومحمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، وأمين السر خالد مشهور، فضلًا عن النائب أحمد عبد الفتاح، وعيد حماد، وعادل صلاح منصور، وعبد الباقي تركيا، وإمام منصور، وأسامة حبيب، وسحر معتوق، وخالد تامر، ومحمد بهجت، وأحمد محمد أحمد، وعبد الناصر عطية، وعلي نور، ورشا حسني، وآية فوزي فتي، وسناء طايع، ومروة رفعت، وهويدا السعيد.

واستعرض محمد أبو سنة، رئيس شركة شرق الدلتا، دور محطة كهرباء شرق الدلتا البخارية، إحدى شركات "القابضة للكهرباء"، مؤكدًا مساهمتها في إنتاج 16 في المئة من إجمالي القدرات الحرارية للطاقة الكهربائية في مصر، وقامت اللجنة بجولة داخل المحطة.