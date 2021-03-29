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"البيئة": غرفة عمليات مركزية لمتابع الوضع البيئي بالحركة الملاحية لقناة السويس

04:03 م الإثنين 29 مارس 2021
"البيئة": غرفة عمليات مركزية لمتابع الوضع البيئي بالحركة الملاحية لقناة السويس

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة للوضع البيئي لهيئة قناة السويس بسبب تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة القناة لما تتضمنه من أي تأثيرات بيئة والتخلص الأمان من المخالفات الخاصة بالسفن المتوقفة، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مكونة من وزارة البيئة والزراعة وهيئة موانئ البحرالأحمر وقناة السويس للتأكد والرصد والمتابعة الدورية للوضع البيئي بالحركة الملاحية للقناة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير البيئة اليوم الhثنين، بمبنى ديوان عام المحافظة، بحضور محافظ السويس عبدالمجيد صقر ونائبه الدكتور عبد الله رمضان بمكتبه بمبنى الديوان العام.

وأوضحت الوزيرة، أن سبب زيارتها لمحافظة السويس هي دراسة احتياجات المحافظة فيما يخص عمليات الجمع والتشغيل وتحسين النظافة، مشيرة إلى أن قانون تنظيم المخالفات سيوفر سيولة مالية مستدامة من خلال فرض غرامات للأشخاص الذين يقومون بإلقاء المخالفات بالشارع وتنظيم للقطاع غير الرسمي من خلال تراخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن توفير سيولة مالية دائما تساعد المحافظون على قيام بمهامهم في أعمال التطوير في هذه المنظومة.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قناة السويس الحركة الملاحية لقناة السويس سفينة قناة السويس

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