أصوات ظلامية تحت القبة.. برلمانية تنتقد نوابًا دافعوا عن استمرار "ختان الإناث"

كتب- مصراوي:

هنأت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتيات مصر بإقرار قانون تغليظ العقوبات لمرتكبي ختان الإناث، مؤكدةً أن الختان جريمة في حق البنت لا تسقط بالتقادم ولا بد من معاقبة مرتكبيها.

وقالت عبد الناصر، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم الإثنين: للأسف ما زالت نسب ختان الإناث في مصر مخجلة للغاية؛ وهي عادة قبيحة ليس لها أي أصل في الأديان؛ بل عادة إفريقية الأصل، ولا بد أن تنتهي تمامًا.

وتابعت النائبة: "نحتاج إلى معركة حقيقية لرفع الوعي لدى الأمهات والفتيات؛ لأن العقوبة وحدها ليست كافية، ونحتاج إلى منع هذه العادة مجتمعيًّا عن طريق تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، في التعليم والإعلام والصحة، مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة".

وأضافت عبد الناصر: "للأسف نرى أصواتًا ظلامية تحت قبة البرلمان تنادي بالاستمرار في هذه العادة القبيحة؛ ولكن الحمد لله أنها كانت أصوات قليلة نشاز عن المجموع".