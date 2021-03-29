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وزير النقل يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون في مجال مترو الأنفاق

03:26 م الإثنين 29 مارس 2021
وزير النقل يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون في مجال مترو الأنفاق

وزير النقل والسفير الأمريكي

كتب- أسامة علي:

بحث المهندس كامل الوزير وزير النقل، مع السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين وممثلين شركة "بيكتل" الأمريكية، تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل، في بيان اليوم الاثنين، على عمق العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المثمر بين الجانبين بمجال النقل؛ خاصة في مجال جرارات السكك الحديدية، حيث تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة "چنرال إلكتريك" الأمريكية لتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرارًا سبق وأن ورَّدتها الشركة للهيئة عامي 2008 و 2009.

وقال إنه تم توريد 100 جرار جديد من الصفقة حتى الآن ومن المخطط وصول آخر عشرة جرارات من هذا التعاقد قبل نهاية الشهر الجاري، فضلًا عن تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة "بروجرس ريل" الأمريكية لتمويل وتوريد 50 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 50 جرارا وعمل عَمرة لـ41 جرارًا سبق أن ورَّدتها الشركة للهيئة عامي 2008 و 2009، إلى جانب عقد صيانة لمدة 15 سنة لـ141 قاطرة.

من جهته، أعرب السفير الأمريكي عن رغبة شركة "بيكتل" الأمريكية للتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للخط السادس لمترو الأنفاق (المعادي الجديدة/ الخصوص) بطول نحو 30 كم، وذلك بالتعاون مع مجموعة شركات محلية وعالمية.​

وزير النقل كامل الوزير السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين شركة بيكتل مترو الأنفاق

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