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آخر صورة للأقمار الصناعية.. إيفر جيفن تبحر في المجرى الملاحي لقناة السويس

03:22 م الإثنين 29 مارس 2021
آخر صورة للأقمار الصناعية.. إيفر جيفن تبحر في المجرى الملاحي لقناة السويس

السفينة إيفر جيفن

كتب- أشرف جهاد:

كشفت صور الأقمار الصناعية ومواقع تعقب تحركات السفن myshiptracking وmarinetraffic وvesselfinder أن السفينة العالقة في قناة السويس في مصر تحررت بشكل كامل، وبدأت في الإبحار بعد نجاح جهود تعويمها بشكل كامل.

كانت السفينة التي تم تعويمها بنسبة 80% فجر اليوم عادت لوضعها الأول قبل نحو ساعة، في حركة هدفت لإعادة تموضعها وتحريرها.

كانت الأجهزة المعنية وهيئة قناة السويس، نجحت في تعويم السفينة الجانحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وفي وقت لاحق من ظهر اليوم، التقط مصراوي مقطع فيديو للحظة تشغيل محركات السفينة الجانحة في قناة السويس، وخروج أدخنة عوادم التشغيل.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة إن مناورة الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، كان هدفها تعويم السفينة بنسبة 100% نظرًا لارتفاع المد لـ2 متر.

وأوضح أنه في حال نجاح المناورة "سيتم قطر السفينة لمنطقة البحيرات وممكن النهارده بالليل تبدأ حركة الملاحة تشتغل لو مشيت بالطريقة التي وضعناها، وستعود الأمور لطبيعتها والسفن والشركات وتقديم الخدمة بالقناة".

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