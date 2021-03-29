"النواب" يقر إزالة شتلات الأرز المنزرعة بالمخالفة للمساحات المحددة

كتب- نشأت علي:

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، المادة 31 من قانون الري التي تحدد المساحات المنزرعة من الأرز سنويًّا، بقرار من وزير الزراعة، وذلك بعد جدل واسع شهدته مناقشات تلك المادة.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها، كالتالي: تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًّا بقرار من الوزير، بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويًّا بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًّا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية، ورجال الإدارة، مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة، مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.