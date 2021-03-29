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بالصور.. وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية يزور دير أبي سيفين بمصر القديمة

02:37 م الإثنين 29 مارس 2021
بالصور.. وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية يزور دير أبي سيفين بمصر القديمة

وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية

كتب- مينا غالي:

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية مساء أمس دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وكان في استقبالهم عدد من راهبات الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، زاروا خلالها دير القديسة دميانه بالبراري وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا ودير الشهيد مارمينا بمريوط

ودير أبو مقار ببرية شيهيت وأديرة وادي النطرون الثلاثة البراموس والسريان والأنبا بيشوي.

كما زار الوفد الرهباني أمس أهرامات الجيزة وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام. بحسب بيان صحفي.

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وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية أوكرانيا دير أبي سيفين مصر السياحية المصرية

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