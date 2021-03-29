رئيس الأغلبية: تخفيض رسوم إقامة ماكينات الري لـ250 جنيهًا.. وجبالي: أرحت الجميع

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية البرلمانية، بتخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف، لتصبح 250 جنيهًا سنويًّا بدلًا من 5 آلاف جنيه.

وجاء نص المادة وفقًا لما أقره النائب أشرف رشاد، على النحو التالي: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات؛ سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر. ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيهًا عن كل سنة، ويعفى من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".

وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، على مقترح أشرف رشاد، قائلًا: "أرحت الجميع، كنا سنتناقش في تلك المادة للغد أو لمدة 3 ساعات على الأقل".