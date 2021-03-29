البرلمان يحسم الجدل: حرم النهر يمتد 80 مترًا خارج خطَّي التهذيب.. ومثلها في الجزر

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والري والمتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون، وذلك بعدما حسم المجلس بعض التعريفات التي سبق تأجيلها في الجلسات الماضية؛ نظرًا لنشوب جدل حولها.

نشب جدل من قبل حول تعريفات حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة؛ ما أدى إلى تأجيل المجلس حسمها، وإحالتها إلى الدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى.

وأعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، خلال جلسة اليوم، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة.

وجاء تعريف حرم النهر كالتالي: يحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر، وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر.

وجاء نص التعريفات بعد موافقة المجلس، كالتالي:

حد حرم النهر:

1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطَّي التهذيب من جانبَي النهر، وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر، وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب في ما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة، فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).

4- وحرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).

5- وتحدد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

6- وتُحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعَيه، حتى مسافة 150 مترًا خارج خط التهذيب، وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00)، وفي حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00)، وفي حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (182,00)، وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00)، وفي حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب، وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المقيدة:

هي المنطقة غير المسموح فيها إجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة؛ وهي المناطق الآتية:

1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرَّين.

3. منخفضات توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.

4. مفيض توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.

5. (مستحدث) الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

6. القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، في المسافة بين 100 متر و150 مترًا عند القطاع العرضي خارج خط التهذيب، وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

7. (أصل البند"5") بالنسبة إلى لمجاري المائية لمسافة 20 مترًا خارج المنافع العامة كحد أقصى.

8. (مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية.