"هيكل" يهنئ رئيس "قناة السويس" لنجاح الهيئة في إنهاء أزمة السفينة الجائحة

كتب- مينا غالي:

أرسل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، برقية تهنئة للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة نجاح أطقم الهيئة فى إنهاء أزمة السفينة البنمية العالقة منذ أيام.

وأكد "هيكل" أن فرق إدارة هيئة القناة أدارت الأزمة بحكمة واقتدار، رغم الضغوط التي تمت طوال فترة الأزمة، وقال إن نجاح الهيئة في تعويم سفينة بهذا الحجم يعد إنجازًا يستحق التقدير.

وبدأ طاقم العمل على السفينة الجانحة في قناة السويس، صباح اليوم الاثنين في تشغيل محركاتها استعدادًا لتحركها من موقعها في المجرى الملاحي الأهم في العالم.​