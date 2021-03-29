بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 99 مسجدا و15 عملية صيانة وترميم الجمعة المقبل
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (77) مسجدًا جديدًا و(15) مسجدًا صيانة وترميمًا الجمعة المقبلة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أنه ضمن خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وافتتاح (77) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (15) مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (92) مسجدًا، يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 م حتى تاريخه (1205) مسجدًا، منها (1130) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(75) مسجدًا صيانة وترميمًا.
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