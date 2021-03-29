إسكان النواب: مازلنا ندرس اشتراطات البناء.. ووضع المساحات الصغيرة مشكلة

كتب- محمد نصار:

قال المهندس طارق شكري، إنه حتى الآن لم يتم التوافق حول اشتراطات البناء الجديدة مع الحكومة، لافتا إلى أنه تم عقد مجموعة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة الاشتراطات خلال الفترة الماضية.

وأضاف شكري، لمصراوي، اليوم، أنهم مازالوا يدرسون الاشتراطات حتى الآن داخل مجلس النواب، وذلك في إطار الحرص على وضع اشتراطات منضبطة حتى لا تحدث أزمات عند التطبيق.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان: "فيه مشكلة البناء على المساحات الصغيرة، مينفعش مبنى تحت 150 متر وتقوله سيب ردود يمين وشمال، ما كده مش هيلاقي مكان يبني فيه".

وتابع: "لما تكلمني في مساحة أرض 120 مترا وتطلب مني دراسة وردود خلفية وأمامية هبني فين، المساحة ضيقة للغاية".

وأشار النائب طارق شكري، إلى أن كل منطقة طبيعتها تختلف عن الأخرى، والمدن على مستوى الجمهورية بخلاف القاهرة والإسكندرية والجيزة أوضاعها مختلفة.