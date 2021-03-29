"كل يوم يسقط نائب".. بكري يقترح تأجيل جلسات البرلمان لحين تطعيم النواب ضد كورونا

كتب- نشأت علي:

اقترح مصطفي بكري عضو مجلس النواب، رفع جلسات مجلس النواب العامة لحين تطعيم أعضاء المجلس بلقاح فيروس كورونا.

وقال مصطفي بكري: " كل يوم نفاجئ بسقوط زملاء، ووزيرة الصحة خرجت أكثر من مرة تحذر من التجمعات، وبالتالي فمن الأولى أن يرفع المجلس جلساته إلى أن تقرر وزيرة الصحة تطعيم النواب".

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أويد من جانبي ما ذكره النائب مصطفي بكري، وسوف نسعى جاهدين لهذا الخطوة".

من جانبه قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أنه طلب بالفعل من وزيرة الصحة والسكان تطعيم أعضاء مجلس النواب، موضحًا أنها وافقت على تطعيم النواب".

وأشار وزير المجالس النيابية إلى أنه طلب من الأمين العام لمجلس النواب بكشف بالأسماء، لإرساله لوزيرة الصحة للبدء في إجراءات تطعيم الأعضاء".

وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: "أنه بالفعل وصل خطابه إلى رئيس مجلس الوزراء، وسوف يستجيب بسرعة وإلى حين التطعيم أرجو اتخاذ وسائل الاحتياط ضد المرض اللعين إلى أن يزول".