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هبة العوضي تؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل كمال عامر

11:42 ص الإثنين 29 مارس 2021
هبة العوضي تؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل كمال عامر

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أدت هبة الله محمد العوضي محمد، اليمين الدستورية نائبا بالبرلمان، خلفا للنائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد ورود بيان من الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد هبة الله محمد العوضي محمد، لكونها احتياطيا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتحية للنائبة، متمنيا لها التوفيق والسداد.

يشار إلى أن قانون مجلس النواب، حدد الموقف في حال وفاة أحد أعضاء المجلس أثناء الفصل التشريعي، بإجراء انتخابات تكميلية إذا كانت الوفاة لنائب منتخب فردي وتصعيد البديل في حالة القائمة.​

مجلس النواب اليمين الدستورية كمال عامر هبة العوضي

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