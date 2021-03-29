بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الري

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يواصل المجلس خلالها نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وكان المجلس وافق في جلسته العامة أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في شأن زيادة عقوبة ختان الإناث.

كما وافق خلال الجلسة العامة أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وفي جلسة يوم الثلاثاء، تناقش الجلسة العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015.

2. محمود أبو الخير، بشأن رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6).

3. محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.

4. محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

5. عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الانترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركز سنورس وطامية – محافظة الفيوم.

6. محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

7. سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الأنترنت.

8. نرمين بدراوى، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر – زاوية أبو مسلم)، التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة – محافظة الجيزة.

9. أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد كاف من كباري المشاة على محور الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول – محافظة القاهرة.

10. مارسيل سمير، بشأن تحويل كوبري المشاة القائم بعد كوبري مسطرد إلى كهربائي متحرك وإنشاء كوبري لعبور المشاة كهربائي متحرك بمنطقة المرأة المعيلة وعمل إشارات مرورية مناسبة بشارع 15 مايو حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

11. محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف طريق الجمالية – إسكندرية الجديدة بطول نحو (8كم) مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

12. محمد حمدى دسوقي، بشأن رصف منطقة خلف الخيرية بميدان المجذوب- حي غرب أسيوط- محافظة أسيوط.

13. محمد حمدى دسوقي، بشأن رصف شارع البحر بمنطقة الوليدية، حتى نهاية شارع الشيخوة- محافظة أسيوط.

14. إبراهيم نظير، بشأن إنشاء عدد 3 مواقف بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.

15. محمد الصمودي، بشأن إعادة رصف طريق الروضة- السعادة بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

16. على عبدالونيس، بشأن إزالة أكوام التراب من شارع الأربعين- تقسيم الخلواتي- حي البساتين- محافظة القاهرة.

17. لطفى شحاته، بشأن إعادة رصف الشوارع الداخلية لمدينة الزقازيق- محافظة الشرقية.

18. محمد نجيب خالد، بشأن رصف الطرق الداخلية لمنطقة ليسا الجمالية- محافظة الدقهلية.

19. عبد الله أحمد عبد الله، بشأن رصف طريق مدخل قرية أبو سنة العمومي بطول نحو (2كم) التابع لقسم قليوب – محافظة القليوبية.

20. محمد الصمودى، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ.

21. محمد نشأت العمدة، بشأن سرعة افتتاح مستشفى سمالوط النموذجي – محافظة المنيا.

22. لطفي شحاته، بشأن تحويل الوحدة الصحية بني شبل – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية إلى مركز طبي متخصص.

23. عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بمستشفى طامية المركزي – بمحافظة الفيوم.​