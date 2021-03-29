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الإسكان: صب خرسانة مأخذ مياه محطة التنقية العملاقة بمدينة ناصر الجديدة

11:00 ص الإثنين 29 مارس 2021
الإسكان: صب خرسانة مأخذ مياه محطة التنقية العملاقة بمدينة ناصر الجديدة

صب خرسانة مأخذ مياه محطة التنقية العملاقة

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، عن بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لبيارات مأخذ مياه محطة التنقية العملاقة للمدينة على النيل لمد مياه النيل للمدينة، ضمن أعمال المرافق للمرحلة الأولى للمدينة.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولي للمدينة بمساحة 1600 فدان، والتي تشمل تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 16كم ومحطة تنقية المياه العملاقة والرافع الأوسط والمأخذ.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، قام المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، بالمرور على مشروع استكمال طرق الحي الثاني ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة وتوسعاتها، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

ووجه المهندس مجدي يوسف، مسئولي الجهاز، بضرورة المتابعة الدورية، لسرعة الانتهاء من المشروعات، وكذا دفع عجلة العمل وإزالة أي عقبات.​

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صب خرسانة محطة تنقية المياه مدينة ناصر الجديدة بيارات مأخذ مياه

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