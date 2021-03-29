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مسئولو جهاز " أكتوبر الجديدة" يتفقدون سير العمل بالمشروعات الخدمية بالمدينة

10:53 ص الإثنين 29 مارس 2021
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كتب- مصراوي:

تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، مشروع إنشاء المجمع الشرطي بمنطقة الـ800 فدان، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وإزالة أي عقبات.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ تنفيذ ٣ مبان ضمن مشروع المجمع، وتشمل قسم الشرطة وآخر للسجل المدني، والحماية المدنية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع تخطت الـ87٪.

كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، مركز الشباب الجاري تنفيذه بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان، موضحاً أن مشروع مركز الشباب يضم مبنى اجتماعيا وحمام سباحة و٣ ملاعب رياضية مختلفة.

كما شملت الجولة ايضا مشروع طريق شرق الواحة، ومشروعات الإسكان بقطاعي ج، د بمنطقة الـ 800 فدان، حيث أكد رئيس الجهاز سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لاستكمال مقومات السكن والمعيشة بالمدينة، مع الالتزام بالمواصفات والجودة في التنفيذ.​

المشروعات الخدمية محمد عبدالمقصود جهاز مدينة أكتوبر السجل المدني الحماية المدنية

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