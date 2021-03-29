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وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة

10:08 ص الإثنين 29 مارس 2021
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كتب- مصراوي:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، والمحافظة.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عددًا من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة، على الجهود العظيمة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالي محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان، وتطوير المناطق العشوائية، حتى أصبحت بورسعيد أول محافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.​

وزير الإسكان محافظ بورسعيد عاصم الجزار اللواء عادل الغضبان

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