وزير التموين: طرح "كوبونات رمضان" بالشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي طرح كوبونات لشراء السلع "كوبونات رمضان" للعام الثاني على التوالي بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الأسماك)؛ لشراء السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان.

وأوضح المصيلحي -في بيان اليوم الإثنين- أن الكوبونات التي تم طرحها هذا العام جاءت بفئات سعرية مختلفة (20) جنيهًا و(50) جنيهًا و(100) جنيه للكوبون الواحد، مشيرًا إلى أن الكوبون (كوبون مشتريات) يتم شراؤها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين من جانب المواطنين الذي في استطاعتهم شراء تلك الكوبونات، مؤكدًا أن الكوبون لا يمكن استبداله بنقود، ومصنع بطريقة لا تقبل التحايل، والكوبون لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة فقط.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين أن عمليات بيع الكوبونات متاحة لأي مواطن وبأي كميات، مشيرًا إلى أنها تلك تتوافر بالشركات التابعة لها والأعضاء التجاريين بكل شركة، والمناطق الرئيسية بالشركات بالمحافظات.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أنه تم طرح مستلزمات شهر رمضان بــ 1350 مجمعًا استهلاكيًا بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 35%، والسلع الرمضانية التي تم عرضها بجودة عالية وتخضع لرقابة تموينية مشددة.

وأشار إلى أن تم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية كالأرز، والسكر، والزيت التمويني، واللحوم والدواجن، بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة.