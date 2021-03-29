رئيس هيئة قناة السويس: سنحصل على حقوقنا من تداعيات جنوح السفينة

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع: سنحصل على حقوقنا من تداعيات جنوح السفينة، وفق تصريحات نقلتها قناة العربية.

ومن المقرر اسئناف مناورات تعديل مسار السفينة بحلول الساعة الحادية عشر والنصف مع ارتفاع منسوب المياه.

ونجحت عمليات تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن"، فجر اليوم الإثنين، بواسطة 10 قاطرات ضخمة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فجر اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة ١ "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما ، فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما و القاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢ ، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ "و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.