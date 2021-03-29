لمعرفة موعد تسليم الأراضي للمنتفعين.. "الريف المصري" تطالب بإنهاء تراخيص الآبار

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري، المسؤلة عن تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية أراضي المليون ونصف فدان، تسهيل إجراءات التراخيص لجميع المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بشأن ترخيص البئر الجوفي.

وقال اللواء عمر عبدالوهاب رئيس الشركة إن ممثلي الشركات المخصص لها قطع أراضي، "بدون بئر جوفي" بمشروع المليون ونصف فدان، عليهم البدء بسرعة في إنهاء الإجراءات المتعلقة بترخيص الآبار.

وأضاف عبدالوهاب، في بيان له، أنه يجب على أصحاب الحيازات بدون بئر جوفي، بالمشروع تقديم طلب للحصول على رخصة بئر أو تقديم ما يفيد بأعمال البدء في إجراءات حفر الآبار وترخيصها، موضحًا أنه بموجب تسليم المستندات المطلوبة يتم تسليم خطابات معتمدة من الشركة لوزارة الموارد المائية والري لتسهيل عمليات الترخيص.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الهدف من هذه الخطوات دعم أصحاب الأراضي في المشروع مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، كوّن وزارة الموارد المائية والري هي جهة الاختصاص، مضيفًا: "الإجراءات لن تستغرق وقتًا طويلًا". ​