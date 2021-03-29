أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لمعرفة موعد تسليم الأراضي للمنتفعين.. "الريف المصري" تطالب بإنهاء تراخيص الآبار

06:00 ص الإثنين 29 مارس 2021
لمعرفة موعد تسليم الأراضي للمنتفعين.. "الريف المصري" تطالب بإنهاء تراخيص الآبار

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري، المسؤلة عن تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية أراضي المليون ونصف فدان، تسهيل إجراءات التراخيص لجميع المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بشأن ترخيص البئر الجوفي.

وقال اللواء عمر عبدالوهاب رئيس الشركة إن ممثلي الشركات المخصص لها قطع أراضي، "بدون بئر جوفي" بمشروع المليون ونصف فدان، عليهم البدء بسرعة في إنهاء الإجراءات المتعلقة بترخيص الآبار.

وأضاف عبدالوهاب، في بيان له، أنه يجب على أصحاب الحيازات بدون بئر جوفي، بالمشروع تقديم طلب للحصول على رخصة بئر أو تقديم ما يفيد بأعمال البدء في إجراءات حفر الآبار وترخيصها، موضحًا أنه بموجب تسليم المستندات المطلوبة يتم تسليم خطابات معتمدة من الشركة لوزارة الموارد المائية والري لتسهيل عمليات الترخيص.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الهدف من هذه الخطوات دعم أصحاب الأراضي في المشروع مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، كوّن وزارة الموارد المائية والري هي جهة الاختصاص، مضيفًا: "الإجراءات لن تستغرق وقتًا طويلًا". ​

شركة تنمية الريف المصري إنهاء تراخيص الآبار مشروع المليون ونصف المليون فدان الأبار الجوفية

الخبر التالى:

حدث ليلاً| توقعات بزيادة أسعار البنزين.. وانتهاء أزمة السفينة الجانحة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا