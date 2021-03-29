بعد انهيار عقار جسر السويس.. "إسكان النواب" تطالب بتفعيل الاشتراطات لمنع التجاوزات

كتب- نشأت علي:

شدد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدًا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تتم في الدولة؛ ولهذا لا بد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات في حق المواطنين وفي حق الدولة.

وقال عضو لجنة الإسكان إن اشتراطات البناء الجديدة هدفها الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة في تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم في المحافظات، وستخرج الاشتراطات تلبي احتياجات المواطنين جميعهم، وفي نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.

وعقدت لجنة الإسكان في البرلمان اجتماعًا موسعًا، لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، إضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار، وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.

وتابع أبو العلا: "الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضًا، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني".



وأوضح عضو لجنة الإسكان أن تفعيل الشباك الواحد هو السمة السائدة في الاشتراطات الجديدة، وستكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ60 يومًا؛ وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.​