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​​​برلماني يقترح تشكيل خطة "برلمانية وزارية" لدراسة أسباب حوادث القطارات

02:00 ص الإثنين 29 مارس 2021
​​​برلماني يقترح تشكيل خطة "برلمانية وزارية" لدراسة أسباب حوادث القطارات

النائب أحمد بهاء شلبي

كتب- نشأت علي:

اقترح النائب أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حزب حماة وطن بالبرلمان، تشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة؛ لبحث ودراسة أسباب استمرار حوادث السكك الحديدية، رغم مشروعات التطوير الحالية، ووضع خطة معلنة ومحددة المدة للحد من تلك الحوادث.

وقال شلبي، في مقترحه، الذي قدمه إلى مجلس النواب اليوم الأحد، إن قطاع السكك الحديدية شهد نقلة كبيرة، والدولة أنفقت المليارات على تطويره، ورغم كل ذلك؛ فإن الحوادث تتوالى سنويًّا بمعدل حادث أو اثنين ، وما زالت تسيل على القضبان دماء المصريين، دون أن تكون هناك خطة واضحة المعالم لوقف تكرار هذه الحوادث مستقبلًا، بما يستوجب تدخلًا برلمانيًّا مباشرًا ودائمًا أثناء تنفيذ خطط الحكومة في عملية التطوير.

وشدد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة أن يكون رفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير أنظمة الأمان، والتحكم، هي القاعدة التي تنطلق منها عملية تطوير خطط السكك الحديدية.

البرلمان حوادث القطارات لجنة المشروعات الصغيرة قطاع السكك الحديدية
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