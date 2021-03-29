غضب بسبب قطاري سوهاج وتغليظ عقوبة الختان.. ماذا حدث في البرلمان الأحد؟

​​

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، حالة من الغضب تجاه الحكومة بسبب حادثة قطاري سوهاج، كما شهدت الجلسة الموافقة على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأحكام القطن.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدها مجلس النواب الأحد..

رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، بإحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتي القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية.

‫

للتفاصيل..

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، بإحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتي القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية. ‫ للتفاصيل..

- حبس وغرامة ومهنة بالبطاقة.. أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية بعد إحالته للجنة التشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعدد 60 عضوًا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتَي القوى العاملة والشؤون التشريعية والدستورية.

للتفاصيل..

- الوباء على مقربة من الجميع.. جبالي يحذر النواب من التهاون في إجراءات مواجهة كورونا

حذر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، من التهاون في الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

للتفاصيل ..

- غضب في البرلمان بسبب حادث قطارَي سوهاج.. ومطالبات بمحاسبة رئيس الوزراء

قدم رؤساء الهيئات البرلمانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، واجب العزاء في ضحايا حادث تصادم قطارَي سوهاج، وطالبوا بمحاسبة المسؤول عن ذلك الحادث، بالإضافة إلى المحاسبة السياسية لكلٍّ من رئيس الوزراء ووزير النقل، وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحادث.

للتفاصيل ..

- أين وزير النقل؟.. وكيل "خطة النواب" يتقدم بـ5 مطالب عاجلة بشأن حادث سوهاج

تساءل مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب عدم وجود وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

للتفاصيل ..

- رئيس "السكك الحديدية" يجب أن يُحاسب.. نواب يطالبون وزير النقل بالحضور إلى البرلمان

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة حضور وزير النقل إلى الجلسة العامة؛ حيث طالب النائب مصطفى سالم، بضرورة حضور وزير النقل؛ للرد على أسئلة النواب وتوضيح حقيقة ما حدث.

للتفاصيل..

- البرلمان يرجيء مناقشة طلبات تقصي الحقائق بشأن حادث سوهاج لحين انتهاء التحقيقات

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.

للتفاصيل..

- مجلس النواب يقر تعديلات أحكام القطن.. ويحيله إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن في مجموعه.

للتفاصيل ..

- سجن يصل لـ20 سنة.. البرلمان يوافق على عقوبات ختان الإناث ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث. وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.

للتفاصيل

- علي جمعة: ختان الإناث لا يضر ولا يسر.. ونائب "النور" يستشهد بكتب التراث

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يؤكد مجددًا رفض ختان الإناث، مشيرًا إلى أنه يضر ولا يسر.

للتفاصيل..

- وزيرة الصناعة: حصر 890 قطعة أرض صناعية غير مستغلة في 12 محافظة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن لجنة حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة ستنتهي من عملها خلال شهر، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عمل اللجنة بنفسه.

للتفاصيل..

رئيس "خارجية النواب": نرفض أي تمويل أجنبي مرتبط بشروط سياسية

أكدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبدالكريم درويش، اليوم الأحد، في اجتماعها مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي رفضها لأية شروط مرتبطة بالتمويلات الأجنبية لمصر.

للتفاصيل..

​