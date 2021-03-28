وصول القاطرة الهولندية إلى قناة السويس للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة
(مصراوي):
أعلنت هند فتحي المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وصول القاطرة الهولندية ALP GUARD، والتي تعد من أكبر القاطرات العالمية على مستوى وذلك بهدف المساعدة في تحريك السفينة الجانحة بالقناة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.
حيث نشرت صورة القاطرة الهولندية وكتبت: "الوحش الهولندي وصل، القاطرة ALP GUARD الهولندية من أكبر القاطرات العالمية بقوة شد 285 طنًا، يا مسهل يارب".
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