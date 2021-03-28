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وصول القاطرة الهولندية إلى قناة السويس للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة

11:37 م الأحد 28 مارس 2021
وصول القاطرة الهولندية إلى قناة السويس للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة

القاطرة الهولندية ALP GUARD

(مصراوي):

أعلنت هند فتحي المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وصول القاطرة الهولندية ALP GUARD، والتي تعد من أكبر القاطرات العالمية على مستوى وذلك بهدف المساعدة في تحريك السفينة الجانحة بالقناة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

حيث نشرت صورة القاطرة الهولندية وكتبت: "الوحش الهولندي وصل، القاطرة ALP GUARD الهولندية من أكبر القاطرات العالمية بقوة شد 285 طنًا، يا مسهل يارب".

القاطرة الهولندية ALP GUARD قناة السويس سفينة قناة السويس السفينة الجانحة

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