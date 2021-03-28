​"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل مبادرة "حياة كريمة" في محافظات الصعيد

(مصراوي):

قال هشام الهلباوي المشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع قومي لتطوير الريف، يخص نحو 58 مليون نسمة، بنسبة 53 % من سكان مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، بشأن مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف 4770 قرية، تشمل أكثر من 30 ألف عزبة ونجع، يمثلون سكان الريف المصري، موضحًا أن المبادرة تستهدف الحد من معدل الفقر، وأوضح أن نسبة الفقر في الصعيد أضعاف نسبة الفقر في الوجه البحري، وأن نسبة الفقر في الريف أعلى من الحضر، ولفت إلى أن سكان الريف في المحافظات يمثلون 75 إلى 80% من السكان.

وأكد الهلباوي، أن الدولة في عهد الرئيس السيسي، تولي الصعيد اهتمامًا كبيرًا، كاشفًا أنه خلال الـ6 سنوات الماضية، أنفقت الدولة 343 مليار جنيه على الصعيد تشمل كل المشروعات.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك اهتمام بالريف المصري إلى أن بدأت مبادرة حياة كريمة في 2019، في 143 قرية، موضحًا أن تكلفة المرحلة الأولى للمبادرة كانت في البداية نحو 80 أو 90 مليار جنيه، ثم زادت إلى 120 مليار، ثم إلى 153 مليار، وبسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلى نحو 100 ألف منزل، ما أدى إلى زيادة التكلفة المقدرة للمرحلة الأولى، إلى نحو 200 مليار جنيه، حيث تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مجمعات مصالح حكومية، ومبني للصحة، ومبني للخدمات الأمنية، ومبني لخدمات الفلاح، في كل قرية، مشيرًا إلى أنه تم ضخ 7.5 مليار جنيه حتى الآن ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة، حيث يتم إنشاء مدارس، وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه تم البدء في التنفيذ بالفعل، والبدء في إنشاء أول مجمع خدمات، ويوجد عمل على الأرض، كما تستهدف المبادرة توفير سكن كريم، وخلق فرص عمل، واستدامة عمل التنمية.

وقال إن المشروع يستهدف أيضًا، تمكين المرأة الريفية، وهناك مشروعات مخصصة للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.