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بـ"هلال وصليب".. أهالي شبرا مصر يحتفلون بقرب حلول شهر رمضان (صور)

09:13 م الأحد 28 مارس 2021
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تصوير- محمود بكار:

التقطت عدسة "مصراوي"، اليوم الأحد، صورًا لاحتفالات أهالي حي شبرا مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأظهرت الصور مشاعر الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، في أجواء احتفالية بالشهر الكريم.

شهر رمضان شبرا مصر الهلال والصليب عدسة مصراوي

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