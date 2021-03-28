بـ"هلال وصليب".. أهالي شبرا مصر يحتفلون بقرب حلول شهر رمضان (صور)
09:13 م الأحد 28 مارس 2021
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تصوير- محمود بكار:
التقطت عدسة "مصراوي"، اليوم الأحد، صورًا لاحتفالات أهالي حي شبرا مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأظهرت الصور مشاعر الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، في أجواء احتفالية بالشهر الكريم.
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