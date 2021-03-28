بـ"هلال وصليب".. أهالي شبرا مصر يحتفلون بقرب حلول شهر رمضان (صور)

سعفان يبحث مع مسئولي "سيسكو" العالمية تدريب 3 آلاف متدرب في مجال التكنولوجيا

رئيس "قناة السويس": الحفر في منطقة مقدمة السفينة الجانحة حتى 18 مترًا

تصوير- محمود بكار:

التقطت عدسة "مصراوي"، اليوم الأحد، صورًا لاحتفالات أهالي حي شبرا مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأظهرت الصور مشاعر الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، في أجواء احتفالية بالشهر الكريم.