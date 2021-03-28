رئيس "خارجية النواب": نرفض أي تمويل أجنبي مرتبط بشروط سياسية
كتب- نشأت علي:
أكدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبدالكريم درويش، اليوم الأحد، في اجتماعها مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي رفضها لأية شروط مرتبطة بالتمويلات الأجنبية لمصر.
وأضاف رئيس اللجنة أن اللجنة بكامل أعضاءها أكدت أهمية التوجه المصري برفض أي شروط سياسية للتمويل الأجنبي.
ولفت درويش إلى أن الرئيس السيسي دشن سياسة خارجية رسخت عدم التدخل في الشئون الداخلية ورفض أي تدخل في الشئون الداخلية والتمسك بسيادة البلاد واستقلال القرار السياسي استنادًا لعزة الشعب المصري العظيم ووقوفه خلف قيادته السياسية التي أعلت الكرامة الوطنية المصرية، وأعادت لمصر دورها الريادي إقليميًا ودوليًا.
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