أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس "خارجية النواب": نرفض أي تمويل أجنبي مرتبط بشروط سياسية

08:43 م الأحد 28 مارس 2021
رئيس "خارجية النواب": نرفض أي تمويل أجنبي مرتبط بشروط سياسية

كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية

كتب- نشأت علي:

أكدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبدالكريم درويش، اليوم الأحد، في اجتماعها مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي رفضها لأية شروط مرتبطة بالتمويلات الأجنبية لمصر.

وأضاف رئيس اللجنة أن اللجنة بكامل أعضاءها أكدت أهمية التوجه المصري برفض أي شروط سياسية للتمويل الأجنبي.

ولفت درويش إلى أن الرئيس السيسي دشن سياسة خارجية رسخت عدم التدخل في الشئون الداخلية ورفض أي تدخل في الشئون الداخلية والتمسك بسيادة البلاد واستقلال القرار السياسي استنادًا لعزة الشعب المصري العظيم ووقوفه خلف قيادته السياسية التي أعلت الكرامة الوطنية المصرية، وأعادت لمصر دورها الريادي إقليميًا ودوليًا.

كريم عبدالكريم درويش رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي التمويلات الأجنبية السيسي

الخبر التالى:

رئيس "قناة السويس": الحفر في منطقة مقدمة السفينة الجانحة حتى 18 مترًا (صور)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصدر حكومي: مراجعة أسعار البنزين الأسبوع المقبل وتوقعات بالزيادة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا