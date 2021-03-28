"المعلمين": زيادة الميزة التأمينية للأعضاء إلى 27 ألف جنيه

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة المهن التعليمية، اليوم الأحد، زيادة جديدة في الميزة التأمينية المستحقة للمعلمين للمحالين إلى المعاش، لتصبح 27 ألف و500 جنيه، بدء من أول يناير 2021، بزيادة 2500 جنيه عن آخر قرار، بالإضافة لزيادة الدعم المقدم لأسرة المعلم المتوفى في حادث من 20 إلى 40 ألف جنيه.

وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الأحد، الذي بدأ بدقيقة حدادًا على أرواح شهداء قطاري سوهاج، أن إقرار الزيادة الجديدة للميزة التأمينية يسري من بداية العام الحالي، وبالتالي كل من حصل على مستحقاته بالمبلغ السابق بدء من أول يناير الماضي، بقيمة 25 ألف جنيه، سيحصل على 2500 جنيه إضافية.

وأوضح أن الزيادة الجديدة تعد الزيادة السادسة منذ تولي المجلس الحالي إدارة نقابة المعلمين في يونيو عام 2014، وكانت الميزة التأمينية 13 ألف جنيه فقط، وتوقفت عند نفس المبلغ لأكثر من 10 سنوات سابقة للمجلس الحالي، الذي نجح في رفع قيمة المبلغ المالي 6 مرات حتى وصلت إلى 27 ألف و500 جنيه بالقرار الجديد الذي صدر اليوم.

​