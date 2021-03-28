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"القاهرة في المقدمة".. وزير التموين: 3 آلاف محل شاركت في الأوكازوين الشتوي

08:06 م الأحد 28 مارس 2021
"القاهرة في المقدمة".. وزير التموين: 3 آلاف محل شاركت في الأوكازوين الشتوي

الدكتور علي المصيلحي

كتب- محمد سامي:

أكد المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 3355 محلًا تجاريًا.

وأضاف حسام، في بيان له اليوم الأحد، أن القاهرة تفوقت بعدد المحال المشاركة في بواقع 1269 محلاً تجاريًا، تلتها الجيزة بـ509، والإسكندرية بـ322، والمنيا بـ164، وسوهاج بـ97 محلًا تجاريًا.

وزير التموين الأوكازوين الشتوي التموين

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