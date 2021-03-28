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وزير السياحة: 2 مليون سائح زاروا مصر منذ يوليو 2020

07:56 م الأحد 28 مارس 2021
وزير السياحة: 2 مليون سائح زاروا مصر منذ يوليو 2020

خالد العناني وزير السياحة

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والاثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عبدالخالق عبدالحميد، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء محمد عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على استمرار العمل بعدد من التيسيرات السابقة لدعم قطاع السياحة، حتى 31 أكتوبر 2021 تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

كما استعرضت اللجنة الوزارية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2021، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك أكثر من مليوني سائح زاروا مصر منذ استئناف السياحة في الفترة من يوليو 2020 وحتى فبراير 2021، كما تناول بالشرح والتفصيل حركة السياحة الوافدة إلي جنوب سيناء والبحر الأحمر من يوليو 2020 ـ مارس 2021، والجنسيات الوافدة.

حيث كانت حركة السياحة الوافدة من أوكرانيا في الصدارة، تلتها بيلاروسيا، فضلاً عن حركة المطارات في المدن السياحية، والتي تصدرها مطار شرم الشيخ، وتلاه الغردقة، وبرج العرب، ومرسي علم، خلال الفترة من يوليو 2020 إلي مارس 2021.

خالد العناني مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحركة السياحية

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