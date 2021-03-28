مجلس الوزراء: استمرار الدعم وتقديم التيسيرات لقطاع السياحة حتى 31 أكتوبر

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والاثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عبدالخالق عبدالحميد، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء محمد عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على استمرار العمل بعدد من التيسيرات السابقة لدعم قطاع السياحة، حتى 31 أكتوبر 2021 تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.