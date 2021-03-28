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نقل البرلمان توصي بتخصيص 100 مليون جنيه لتأهيل طرق دمياط

07:43 م الأحد 28 مارس 2021
نقل البرلمان توصي بتخصيص 100 مليون جنيه لتأهيل طرق دمياط

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، أوضاع الطرق التي تحتاج لتأهيل وتطوير فى محافظة دمياط، بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ويأتي ذلك بعد الزيارة الميدانية التي نظمتها لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إلى محافظة دمياط الأسبوع الماضي.

واستعرض أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، أهم الطرق المتهالكة التي تحتاج إلى تطوير وتأهيل، وخاصة الطريق 801، والذين توافقوا على أنه متهالك وحالته متردية ويتسبب في حوادث وكوارث، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الطرق، وطالبوا بأن يتم إدراج هذه الطرق في خطة العام المالي الجديد، وأن تخصص تكلفة 100 مليون جنيه سنويًا للطرق في دمياط، كما طلبوا حضور محافظ دمياط وهيئة الطرق والكباري بدمياط، في الاجتماع المقبل.

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية المصغرة المشكلة للوقوف على منظومة الطرق بمحافظة دمياط، إن هناك ضرورة لترتيب الأولويات وفقا لاحتياجات المواطنين، وما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لتيسير حركة المرور، وزيادة الاستثمارات، خاصة رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى الميناء، والتى يقع على عاتقها جزء كبير من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاستثمارات الداخلية.

وأشار إلى أن كل مطالب نواب دمياط، ستدرج في توصيات اللجنة بتقريرها عن الزيارة، مؤكدًا ضرورة ترتيب الأولويات بشأن الطرق التي يجب البدء فى تحسينها ورفع كفاءتها، لما تمثله من أهمية قصوى سواء للمواطن في المقام الأول أو لزيادة الاستثمارات المحلية، من خلال البحث عن طرق بديلة، أو رفع كفاءة الطرق الحالية، بالإضافة لتحسين حالة بعض الطرق، وذلك من خلال التنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية والمختصة لوضع توصيات ملزمة على أرض الواقع.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بتحديد الطرق المتهالكة التابعة للمحليات، لرفع كفاءتها وتطويرها، وترتيبها من حيث الأولوية، كما أشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق، وأوصت بتنفيذ التعهد الحكومي بتخصيص 100 مليون جنيه سنويا لتأهيل الطرق فى دمياط.

مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات وحيد قرقر طرق دمياط

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