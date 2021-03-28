حدث في 8 ساعات| السيسي يوجّه بتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة".. وتفاصيل حادث طريق الجلالة

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كأن أبرزها توجيه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، ومحاكمة صديق متحرش المعادي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: