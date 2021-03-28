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حدث في 8 ساعات| السيسي يوجّه بتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة".. وتفاصيل حادث طريق الجلالة

07:18 م الأحد 28 مارس 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي يوجّه بتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة".. وتفاصيل حادث طريق الجلالة

مجلس الشعب

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كأن أبرزها توجيه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، ومحاكمة صديق متحرش المعادي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي مشروع الدلتا الجديدة حادث طريق الجلالة إيمانويل ماكرون حنفي جبالي عقار جسر السويس

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