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مطار القاهرة: ترحيل يمني وصل من عدن مصابا بفيروس كورونا

06:59 م الأحد 28 مارس 2021
مطار القاهرة: ترحيل يمني وصل من عدن مصابا بفيروس كورونا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، دخول راكب يمني الجنسية، قبل ترحيله على نفس الطائرة التي وصل عليها من عدن، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إصابة أحد من المخالطين له في المطار.

وقالت مصادر في المطار إنه أثناء فحص ركاب رحلة الخطوط اليمنية رقم 608، القادمة من عدن للتأكد من حملهم شهادات تحليل PCR تفيد بخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، تبين حمل راكب يمني تحليلًا يفيد بإصابته بالفيروس.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع إصابة المخالطين به من العاملين في المطار، وتقرر رفض دخوله للبلاد وترحيله على نفس الطائرة والتى توجهت إلى عدن برحلة رقم 609.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا الخطوط اليمنية

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