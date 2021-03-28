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وزيرة الصناعة: حصر 890 قطعة أرض صناعية غير مستغلة في 12 محافظة

06:26 م الأحد 28 مارس 2021
وزيرة الصناعة: حصر 890 قطعة أرض صناعية غير مستغلة في 12 محافظة

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

(مصراوي):

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن لجنة حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة ستنتهي من عملها خلال شهر، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عمل اللجنة بنفسه، موضحة أن الحصر المبدئي في 12 محافظة فقط أسفر عن تحديد 890 قطعة أرض صناعية غير مستغلة سيتم سحبها لعدم جدية المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات في البرلمان اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارات الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة قطع الأراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في إقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة بـ12 محافظة سيتم سحبها.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من الحصر في كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر على إقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة، الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو زيادة إنتاجية القطاع الصناعي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة الأثار المترتبة على عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.​

نيفين جامع وزارة التجارة السيسي مجلس الوزراء وزارة الإسكان المشروع الصناعي

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