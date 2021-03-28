"مشهد انتحاري".. نجيب ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة

(مصراوي):

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على فيديو حادث طريق الجلالة، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.

ويظهر الفيديو مصرع فتاة على طريق الجلالة بالسويس، إثر سيرها عكس الاتجاه، واصطدامها بسيارة "نصف نقل" وانفجارها.

وقال ساويرس في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر": "مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال إن أهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق في الجلالة إلى الاصطدام والموت.. شيئ لا يصدق".