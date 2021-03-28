"مشهد انتحاري".. نجيب ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة
(مصراوي):
علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على فيديو حادث طريق الجلالة، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.
ويظهر الفيديو مصرع فتاة على طريق الجلالة بالسويس، إثر سيرها عكس الاتجاه، واصطدامها بسيارة "نصف نقل" وانفجارها.
وقال ساويرس في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر": "مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال إن أهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق في الجلالة إلى الاصطدام والموت.. شيئ لا يصدق".
مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال ان اهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق فى الجلالة ....الى الاصطدام و الموت ...شئ لا يصدق— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 28, 2021
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
199364
عدد المصابين
-
152642
عدد المتعافين
-
11845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان